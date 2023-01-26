Serdar Dursun gidiyor. İşte yeni takımı

Fenerbahçe'nin geçen sezonki çıkışında önemli pay sahibi olan ve 33 maçta 15 gol atan Serdar Dursun, Jorge Jesus'un teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından fazla forma şansı bulamadı.

Serdar Dursun, bu sezon 10 maçta forma giyebildi ve 1 golde kaldı.

Serdar Dursun'a Belçika'nın Mechelen takımının talip olduğu ortaya çıktı.

Belçika ekibinin 31 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediği ve teklifini de yaptığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe'nin teklife yeşil ışık yaktığı, Serdar Dursun'un da kabul etmesi halinde transferin gerçekleşeceği belirtildi.