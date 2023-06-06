Serdar Dursun'a bir talip de Belçika'dan çıktı

Belçika Ligi ekiplerinden KV Mechelen, Fenerbahçe’nin forveti Serdar Dursun’a talip oldu.

Serdar Dursun'a bir talip de Belçika'dan çıktı

Fenerbahçe’de bir türlü istediği süreyi bulamayan Serdar Dursun’un talipleri artmaya devam ediyor. Almanya ve Macaristan ekiplerinin kendisiyle ilgilendiği bilinen Serdar Dursun için şimdi de Belçika Ligi’nden talip çıktı.

BELÇİKA'DAN TALİP ÇIKTI
Sporx’de yer alan habere göre Belçika Ligi’ni 13. Sırada bitiren ve forvet hattına yapacağı takviye ile gelecek sezon üst sıralarda yer almak isteyen KV Mechelen’nin, milli futbolcuyu renklerine katmak için teklif yaptığı iddia edildi.

ADI ALMANYA VE MACARİSTAN EKİPLERİ İLE ANILIYORDU
Sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan Serdar Dursun’un ismi sık sık Almanya 1. Ligi'ne yükselen Darmstadt ve Macaristan 1. Ligi'nin şampiyonu Ferençvaroş ile anılıyordu.

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