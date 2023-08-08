Serdar Dursun'a sürpriz talip

Fatih Saboviç- Yeniçağ

Fenerbahçe oyuncusu Serdar Dursun'a Arabistan'dan sürpriz talip çıktı. Arap basınının haberine göre; Serdar Dursun için 500 bin Euro önerildi.

Fenerbahçe, bu yaz yaptığı oyuncu satışlarıyla gündeme geldi. Sarı lacivertlilerde bu kez Serdar Dursun'a talip çıktı.

AL RAED TEKLİF YAPTI

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Al Raed, forvet oyuncusu için Fenerbahçe'ye teklifte yaptı.

Al Raed'in, deneyimli forvet oyuncusu için sunduğu teklifin 500 bin Euro olduğu belirtildi.

MARİBOR MAÇI KADROSUNDA YOK

Fenerbahçe'nin Maribor ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu maçlarının kadrosunda Serdar Dursun yer almadı.

PERFORMANSI

Serdar Dursun, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 26 maçta 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.