Serdar Dursun'a sürpriz talip

Fenerbahçe oyuncusu Serdar Dursun'a Arabistan'dan sürpriz talip çıktı. Arap basınının haberine göre; Serdar Dursun için 500 bin Euro önerildi.

Serdar Dursun'a sürpriz talip

Fatih Saboviç- Yeniçağ

Fenerbahçe oyuncusu Serdar Dursun'a Arabistan'dan sürpriz talip çıktı. Arap basınının haberine göre; Serdar Dursun için 500 bin Euro önerildi.

Fenerbahçe, bu yaz yaptığı oyuncu satışlarıyla gündeme geldi. Sarı lacivertlilerde bu kez Serdar Dursun'a talip çıktı.

AL RAED TEKLİF YAPTI
Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Al Raed, forvet oyuncusu için Fenerbahçe'ye teklifte yaptı.

Al Raed'in, deneyimli forvet oyuncusu için sunduğu teklifin 500 bin Euro olduğu belirtildi.

MARİBOR MAÇI KADROSUNDA YOK
Fenerbahçe'nin Maribor ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu maçlarının kadrosunda Serdar Dursun yer almadı.

PERFORMANSI
Serdar Dursun, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 26 maçta 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Öne Çıkanlar
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
Son Haberler
Göz içi merceklerde yeni dönem Sağlık
Göz içi merceklerde yeni dönem
Kavurucu sıcaklarda su parklarına gidenler dikkat. Uzmanı uyardı Sağlık
Kavurucu sıcaklarda su parklarına gidenler dikkat. Uzmanı uyardı
Kara Orman dizisinin adı değişti. Burcu Kıratlı'nın partneri belli oldu Magazin
Kara Orman dizisinin adı değişti. Burcu Kıratlı'nın partneri belli oldu
Göz basıncındaki değişim: Glokom Sağlık
Göz basıncındaki değişim: Glokom
Göğüs kemiği açılmadan baypas ameliyatı Sağlık
Göğüs kemiği açılmadan baypas ameliyatı
Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı Güncel
Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Tete Galatasaray'a doğru. Fenerbahçe transferden çekildi Spor
Tete Galatasaray'a doğru. Fenerbahçe transferden çekildi