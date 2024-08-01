Serdar Dursun'dan Fenerbahçe itirafı. Kendisine yapılanı anlattı

Kaynak: AA
Serdar Dursun'dan Fenerbahçe itirafı. Kendisine yapılanı anlattı

Fenerbahçe ile yolları ayrılan ve Alanyaspor'la anlaşan Serdar Dursun'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Serdar Dursun'dan Fenerbahçe itirafı

Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra ayrılan ve Alanyaspor'a imza atan Serdar Dursun, yeni takımının Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki kampında hazırlıklarını sürdürüyor.

Serdar Dursun, Fenerbahçe'den ayrılış süreciyle ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

32 yaşındaki futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Haziran ayında Fenerbahçe'yle sözleşmem bitmişti. Kulüpte başkanlık seçiminin ardından sportif direktör Mario Branco ile görüşmem oldu. O bana, 'Hoca ve başkan seni istiyor.' dedi. Daha sonra Fenerbahçe bana teklif yolladı ama bu teklif revize edilecekti. Ardından bugün yarın derken araya başka olaylar girdi. 2 ay boyunca bekledim. Anlaşamadık, nasip olmadı. Boşa çıkan bir futbolcu olarak teklifler geldi. Aile olarak karar verdik ve Alanyaspor'u tercih ettik.

Hazırlık dönemine 20 gün geç başlamış oldum. İlk defa bir sezona bu şekilde geç başlıyorum. Bu periyot benim için zordu. Yeni takımımda sisteme alışmam gerekli. Hocamız farklı sistem oynatıyor. Arkadan oyun kuran sitemle oynuyoruz.

32 yaşındayım ve halen hedeflerim var. Halen A Milli Takım'da oynamak istiyorum. Bu takımla ve sistemle tekrar zirve yakalayabilirim. Fenerbahçe'ye ilk transfer olduğumda çok gol attım. Sonraki yıllarda daha az süre aldığım için az gol attım. İnşallah tekrar ilk 11 oynarım. Çok gol atıp eski Serdar'a dönmek istiyorum. Bu dönemler çok önemli. İyi başlamak istiyorum."

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