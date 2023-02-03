Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan MHP'li Öktem 'Hafızamı kaybettim' dedi

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmıştı. Şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 18 kişi tutuklanmıştı. Tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı’ysa henüz yakalanmadı.

Soruşturmada tutuklanan 18 kişiden biri de MHP’li avukat Serdar Öktem’di. DW Türkçe’den Alican Ulludağ’ın haberine göre Doğukan Çep, Ufuk Köktürk ve tetikçi Eray Özyağcı’nın da geçmişte avukatlığını yapan Öktem’in cinayetteki rolünün İstanbul ile Ankara grubu arasındaki bağlantıyı kuran kişi olduğu öğrenildi.

Gözaltı sırasında telefonuna el konulan Serdar Öktem’in diğer bağlantılarını çözmek için polis telefonunun imajını almak istedi. Ancak Öktem, Iphone marka telefonunun şifresini hatırlamadığını söyleyerek açılış kodunu savcılıkla paylaşmadı. Öktem, Covid’e yakalandıktan sonra hafıza kaybı yaşadığını öne sürdü.

Keşif yapan bir şüpheli tahliye edilmiş

Cinayetten önce bölgede keşif yapan bir şüpheli, bu sırada polis kontrolünde durduruldu. Trafik polisi ekibi, şüpheliye GBT kontrolü yaptığında daha önce kesinleşmiş bir hapis cezası olması nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunduğunu gördü. Gözaltına alınan şüpheli, cezaevine teslim edildi. Ancak adı açıklanmayan keşifçi, cezasının yatarı üç yılın altında olduğu için aynı gün açık cezaevine sevk edilerek serbest bırakıldı.

Tetikçi için 60 adrese baskın

Bu arada cinayet büro ekipleri, tetikçi Eray Özyağcı’yı ise her yerde arıyor. Soruşturma kaynakları Özyağcı’nın hayatta olduğunu düşünürken, İstanbul’da 60’a yakın adrese baskın düzenledi. Ancak Özyağcı’nın izine ulaşılamadı.

HDP'lilerle halay çekmiş

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan Serdar Öktem daha önce kendisini görüntülemeye çalışan gazetecilere “Seni öldürürüm” diyerek tehdit savurmuş; Öktem’in HDP'lilerle halay çektiği fotoğraflar da ortaya çıkmıştı.

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

Sinan Ateş, 1984 Balıkesir Dursunbey'de doğdu.

Sinan Ateş, lise öğrenimini Bursa’da tamamladı. 2006 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği'nden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde doktora eğitimi aldı.

Sinan Ateş, 2000-2002 yılları arasında Bursa Ülkü Ocakları'nda 'Lise Başkanlığı' yaptı. 2002-2006 yılları arasında Ülkü Ocakları Ankara ve genel merkez yönetimlerinde yer aldı.

2019 yılında Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş, İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak partiden ayrılanları eleştirmişti. Sinan Ateş 2 Nisan 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa ederek Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başlamıştı.

Evli olan Sinan Ateş 2 çocuk sahibiydi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş 30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Ankara’da hayatını kaybeden Sinan Ateş 2020 yılında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini devretmişti.