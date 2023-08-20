Serdar Ortaç eski eşinden çöp poşetiyle intikam aldı

Sertaç Ortaç hakkında öyle bir iddia ortaya atıldı ki inanılır gibi değil İddiaya göre boşanmadan sonra evine haciz gelmesine çıldıran Ortaç eski karısının lüks eşyalarını çöp poşetlerine doldurtarak İstanbul'un mahallelerinde dağıttırmış.

Serdar Ortaç eski eşinden çöp poşetiyle intikam aldı

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşanması sonrası nafaka yüzünden yaşananlar uzun süre gündemde yerini korudu. Kumar borcuyla boğuşan şarkıcının evine eski eşi haciz göndermişti.

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Kaybettiklerini kazanmak için tek konserden 1.5 milyon alan Serdar Ortaç'ın 4 yıl önce boşandığı eski eşi Chloe hakkında söylediği sözler de geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Ortaç eski eşi Chloe hakkında; “Eski karıma tüm ipleri verdim. Ağzıma s..tı! İki tane göğsü var diye…” sözleriyle büyük tepki toplamıştı.

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Chloe ise bu sözlere karşılık, "Türkçem yetseydi çok şey söylerdim, ama yetmiyor işte” demişti.

Müge Dağıstanlı eski karı koca arasında yaşanan gerilimin perde arkasını anlattı. 10 Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre yaşananlar şöyle:

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700 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDENEMEYİNCE...

"Evlilikleri süresince Chloe’yi lüks hediyelere boğduğu iddia edilen popçu, 2019’da boşanırken 700 bin lira tazminat ödemeyi kabul etmişti. Bunu da dört taksite bağladı.

Ancak ödemeler gecikince Chloe, Ortaç'ın kumar borcu nedeniyle elinde kalan tek evine haciz koydurdu. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. O güne kadar eski eşini öven Ortaç, hacizden sonra Chloe’ye düşman kesildi.

Ve eski eşten ‘çöp poşetli bir öç’ aldı. Magazin dünyasının efsaneleri arasında yer alan olay şöyle gelişti:

Chloe evde kalan lüks markalara ait kıyafet, çanta, takı, kozmetik ne varsa almak istedi. Serdar Ortaç değerli eşyaların hepsini çöp poşetlerine koydu. Şoförüne “İstanbul’u dolaş. Bunları gecekondu mahallelerindeki gençlere dağıt” dedi. Yedi poşet eşyası beş altı mahalleye dağıtılan Chloe olayı duyunca kriz geçirdi."

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