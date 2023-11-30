Serdar Ortaç hakkında yasa dışı bahis iddiası. Kullanılan para dikkat çekti.

Dilan ve Engin Polat çiftinin kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarından tutuklandıktan sonra birçok fenomen mercek altına alındı.

Yeni gelişmeleri önceki gün ki köşesinden ‘Dahası da var…’ diyerek paylaşan Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, kara para soruşturmasının derinleştiğine dikkat çekti ve yasadışı bahisle ilgili çarpıcı detaylar paylaştı.

Yasadışı sanal bahis işlem hacminin 750 milyar lira olduğunun Emniyet tarafından dile getirildiğini hatırlatan gazeteci Ağırel, “Türkiye’de şu anda yasadışı sanal bahis sitelerinde oyun oynayan 5 milyon kişi var. Bunu tahmini olarak söylemiyorum. Üyelikleri inceliyorum” dedi ve “S.O. Karabiberim” adlı kullanıcıya dikkat çekerek şu detayları paylaştı:

“Mesela kamuoyunca kumar bağımlılığı bilinen ve hakkında çok sayıda haber yapılan bir sanatçı “S.O. Karabiberim” kullanıcı koduyla, Diamond VIP statüsünde 11.8 milyon Türk Lirası oyun oynamış.”

İşte yazının ilgili bölümü:

“Değerli dostum Ozan Bingöl bir bilgi paylaştı. Aslında durumun vahameti ve büyüklüğü hakkında da son derece yararlı bir paylaşım.

Şöyle ki şans oyunlarında bu yıl vergi hedefi 26.2 milyar lira olarak belirlendi. Ve bu hedefe yılsonunda rahatlıkla ulaşılmış olacak. Ozan Bingöl’e göre şans oyunlarında en düşük vergi oranını dikkate aldığımızda bile, bu yıllık 250 milyar liranın üzerinde bir işlem hacmi demek oluyor. Bu, işin yasal boyutu. Yasadışı tarafını ise varın siz düşünün!

Yasadışı sanal bahis işlem hacminin 750 milyar lira olduğu Emniyet tarafından dile getiriliyor.

Türkiye’de şu anda yasadışı sanal bahis sitelerinde oyun oynayan 5 milyon kişi var. Bunu tahmini olarak söylemiyorum. Üyelikleri inceliyorum. Mesela kamuoyunca kumar bağımlılığı bilinen ve hakkında çok sayıda haber yapılan bir sanatçı “S.O. Karabiberim” kullanıcı koduyla, Diamond VIP statüsünde 11.8 milyon Türk Lirası oyun oynamış.