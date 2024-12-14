Serdar Ortaç medyadan elini ayağını çekiyor! 'Bu son programım, son röportajım'

Yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı iddiasıyla geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve sonrasında ev hapsine çarptırılan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, yaşadığı zorlukları ilk kez bir televizyon programında paylaştı.

Uzun bir aradan sonra televizyon karşısına çıkan Ortaç, hem kişisel hem de sağlık durumuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 13 yıldır Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden Ortaç, son olarak ev hapsinde kaldığı dönemde yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı sol kolunu kaybettiğini açıkladı.

"SOL KOLUMU DA KAYBETTİM"

Ortaç, "Ev hapsindeyken sol kolumu kaybettim. Hastalığım nedeniyle sol ayağımı kaybetmiştim, yürümekte zorlanıyordum ama buna rağmen 'Yine sahneye çıkarım, konserimi yaparım' dedim. Yapıyordum da. Ancak bu kumar belası başıma geldi, ceza aldım. Evde kelepçeyle gezerken stres yapa yapa sol kolumu da kaybettim. Bu hastalık, strese gelmeyen bir hastalık."

"BENİ BİR DAHA TV'DE GÖREMEYECEKSİNİZ"

Tepkilerden çekindiğini dile getiren şarkıcı, bundan sonra televizyonlara çıkmama ve köyüne dönme kararı aldığını açıkladı. Ortaç şunları söyledi:

"Artık konuşmaktan korkuyorum. Ağzımdan çıkan kelimelere dikkat edeceğim, asla düşündüğümü söylemeyeceğim. Bu, ulusal bir kanalda verdiğim son röportajım, son canlı yayınım. Bir daha beni televizyonda göremeyeceksiniz. Sokaktaki magazin röportajları hariç tabii, ona bir şey yapamam ama bir daha bir kanalda konuşmayacağım."

"SERDAR ORTAÇ BU NEREYE KAÇACAK KARDEŞİM?"

Ortaç, ev hapsindeyken yaşadıklarını şu sözlerle anlattı, "Ev hapsi deyip geçme ceza evinde avluya çıkıyorsun nefes alıyorsun. Cezaevine de girdim ben 1997’de. Ama biz 3 ay sonra asker kaçağı arkadaşlarla uzun eşek oynardık. Cezaevinde her yere gidebiliyorduk. Evde ise tuvaletten salona geçmeye çalışırken bir alarm öttüğünde bitti. 5 tane polis hemen gelir. Ben kaçmayayım diye ev hapsi yaptılar. Beni kaşlarımdan bile tanırlar zaten. Tanınmamam için yüzümü kesmem lazım. Serdar Ortaç bu nereye kaçacak kardeşim? Nereye gidebilirim yani. Ben kaçsam zaten 25 yaşına kadar bütün ülkeleri gezerdim."

Hastalığından dolayı elektronik kelepçenin kendisini zorladığını belirten Ortaç, "Hasta olduğum için bana elektronik kelepçe zor oldu. Ziyaretçi yasağı yoktu. Bana oturmaya misafir gelebiliyordu. Alarm çalarsa evin içinde bazen sinyal kesiliyor. Mutfağa gidince ötüyordu mesela gitmiyordum mutfağa. Bu yüzden kalbim kırık. Bu yüzden son programım, son ropörtajım diyorum. 350 milyon videom kumar oynamayın çocuklar diyorum. Sadece 800 bin izlenen bir videoda kumar tuzağına düşüyorum. Ben 350 milyon pozitifliğin karşılığında 800 bin kişinin bedduasıyla başıma bu geliyor ve adalete düşüyorum" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR KATKIM OLMADI MI BU MEMLEKETE?"

Yaşadıklarından dolayı sitem eden Ortaç, "Ben merak ediyorum daha ne zaman tutuklanacağım? Hadi 1997’de asker kaçağı dediler tutuklandım. 78 gün yattım. Ahmet Kaya’ya çatal attı dediler. Bu yüzden saldırıya uğradım. 18 kurşun Belçika da konser salonu kapısından içeri girdi. Hacı’dan kebap’ta otururken de 4 kurşun bir tanesi Mehmet dalmaz a isabet etti. 1.5 ay hastanede yattı Dalmaz. ben ise kurtuldum. Şimdi kumar yüzünden adalete düştüm. Peki sonra ne bundan sonra ne olacak? Ya MS hastasıyım elim yok ayağım yok beni daha ne yapmak istiyorsunuz? Hiçbir katkım olmadı mı bu memlekete yani sıfır mı? Ben milleti kumara alıştırıyormuşum onun aklı yok mu. Özenme” ifadelerini kullandı.