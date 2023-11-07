Serdar Ortaç mirasını kime bırakacağını açıkladı

Son dönem açıklamalarıyla dikkat çeken Ortaç mal varlığını açıklayarak kime bırakacağın söyledi. Serdar Ortaç'ın vasiyetine dair açıklaması gündem oldu.

Serdar Ortaç mirasını kime bırakacağını açıkladı

Ünlü popçu Serdar Ortaç son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınlarla adından söz ettiriyor. Mehmet Ali Erbil ile buluşan Serdar Ortaç mal varlığına dair konuştu.

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"15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım. Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah parayı bu defa tutarım" sözleriyle gündeme gelen Serdar Ortaç öldükten sonra mallarını çalışanlarına bırakacağı iddiasını yeniledi.

Gazetemagazin'de yer alan habere göre şarkıcı "Çoluk, çocuk yok. O yüzden çalışanlara vereceğim. Bir ev var zaten. Onu da onlar paylaşacaklar" dedi.

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EVİNİN DEĞERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Kumar borçlarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç'ın elinde kalan son malını satacağı iddia edilmişti. İstinye sırtlarında, boğaz manzaralı, 750 metrekare arsa üzerine kurulu, 8 oda 4 salon, 4 banyo, özel tasarım bina, teraslı, balkonlu, özel kamera sistemli, peyzajlı, evin değerinin 4.9 milyon dolar olduğu söyleniyordu.

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