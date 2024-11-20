Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında iddianame: Savcı üst sınırdan ceza istedi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında iddianame: Savcı üst sınırdan ceza istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasadışı bahis reklam ve teşvik suçundan şüpheli olan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında iddianame düzenlendi ve mahkemelere sunuldu. Başsavcılık iddianamelerinde her iki şüphelinin de üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Diğer sosyal medya fenomenleri hakkında iddianame tanzim süreçleri devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik” suçundan başlattığı soruşturmada "Yasa dışı bahis sitesi reklamı" yapmaktan yargılanan Mehmet Ali Erbil Erbil ve Serdar Ortaç'la ilgili iddianame hazırlandı. İddianame mahkemeye gönderildi.

ÜST SINIRDAN CEZA İSTENDİ

Başsavcılık iddianamede ev hapsi alan Mehmet Ali Erbil Erbil ve Serdar Ortaç’ın da üst hadden cezalandırılmasını talep etti. Erbil ve Ortaç'ın 3 yıla kadar hapsi isteniyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmiş, 12 şüpheli tutuklanmıştı.

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