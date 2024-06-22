Serdar Ortaç’a alkol cezası. Yeni yeri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Serdar Ortaç’a alkol cezası. Yeni yeri belli oldu

TikTok platformundaki hesabı alkol nedeniyle engellenen Serdar Ortaç, dikkatleri Instagram'a yönlendirdi. TikTok'ta yaptığı paylaşımlarla sıkça gündeme gelen ve hesabı kapatılan Ortaç, yeni bir video ile karşımıza çıktı.

Şarkıcı Serdar Ortaç, medyanın gündemdeki yerini koruyor.

Alkol bağımlılığı nedeniyle zor zamanlar geçiren Ortaç, yakın zamanda sarhoş bir halde sahneye çıkmasıyla eleştirilere maruz kaldı.

Ayakta güçlükle duran tanınmış sanatçı, fanlarından gelen eleştiriler üzerine alkol ve sigarayı bıraktığını açıkladı.

Takipçi sayısı oldukça fazla olan Ortaç'ın TikTok hesabı, alkollü yayınlar yapmasının ardından kapatıldığı bildirildi.

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TİKTOK HESABI ENGELLENDİ

TikTok hesabının kapatılmasının ardından Instagram üzerinden video paylaşan ünlü şarkıcı, hem hesabının kapatılmasına tepkisini dile getirdi hem de 23 gündür sigara kullanmadığını ifade etti.

"NAMUS SUÇU GİBİ HİSSETTİM"

Instagram üzerinden yaptığı açıklamada Serdar Ortaç, "TikTok hesabım engellendi, namus suçu işlemiş gibi hissettim. Bu yüzden Instagram'a geçiş yaptım. Instagram'ı seviyorum ama burada canlı yayın özelliği yok" dedi.

"23 GÜNDÜR ALKOL VE SİGARA KULLANMIYORUM"

Alkol ve sigarayı bıraktığını belirten Ortaç, "35 yıl boyunca viski içen biri bir gecede bırakabilir mi? Alkolsüz yaşam çok daha güzel. Bugün 23. günümü tamamladım, alkol ve sigarayı aynı anda bıraktım. Her gece içtiğim viskiyi 35 yıl sonra bıraktım" şeklinde konuştu.

"EMLAK İŞİ YAPAMAM..."

Ortaç, bir hayranının maddi sıkıntıları aşmak için emlak işine girmesini önermesine, "Emlak işi yapamam. Alıp satma işlerine kafam basar mı? 'Bilsem ki' şarkısını yazan biri, mal satabilir mi?" şeklinde yanıt verdi.

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