Serdar Ortaç'a kumarda ne kadar kaybettiği soruldu. Gökdelen gitti!

Kumar nedeni ile varını yoğunu kaybeden ve çıktığı her platformda hayatının kumar nedeni ile alt üst olduğunu belirten Serdar Ortaç, katıldığı Serbest Vuruş programında kumar nedeni ile bugüne kadar kaybettiklerini açıkladı.

Sosyal medya kullanımı ile öne çıkan ve özellikle açtığı canlı yayınlarda kullandığı ifadeler nedeni ile Serdar Ortaç bir süre sosyal medyada en çok konuşulan ünlüler arasında zirvede yer alıyordu.

MS hastalığı, çok sevdiği Chloe ile ayrılığı, boşanma süreci ve sonrasındaki nafaka ile gittikçe dağılan Ortaç, geçtiğimiz aylarda kumar ile beraber alkol ve sigaraya da tövbe etmiş ve hayatında yeni bir sayfa açmaya karar vermişti.

Bu tövbeler sonrasında ise katıldığı Youtube kanalları ve TV programlarında eski yaşantısına dair yaptığı hatalardan sık sık bahseden Serdar Ortaç özellikle kumar alışkanlığı nedeni ile hayatının tepe taklak olduğuna değiniyor.

Ancak tüm bunlara rağmen Ortaç’ın daha yakın bir zamanda yasadışı bahis reklamında oynadığı ortaya çıkmıştı.

NE KADAR KAYBETTİĞİNİ AÇIKLADI

Geçtiğimiz günlerde bir YouTube kanalına katılan Serdar Ortaç, kumar nedeni ile ne kadar kaybettiğini açıkladı.

"Kumar yüzünden ne kadar kaybettin?" sorusuna yanıt veren Ortaç “Rakam veremem ama 10-15 tane evim gitti. Ali Sami Yen Stadı’nın yanında gökdelen vardı o gitti” ifadelerini kullandı.