Serdar Topraktepe'den eleştirilere olay yanıt

Kaynak: AA
Serdar Topraktepe'den eleştirilere olay yanıt
Ankaragücü beraberliğinin ardından Serdar Topraktepe konuştu.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü'yle 0-0 berabere kaldıkları ilk maçta avantajlı skoru aldıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Topraktepe, sözlerine sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan MKE Ankaragücü futbolcusu Morutan'a geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.

İlk yarıda yeterince agresif olamadıklarını ve sıkıntılar çektiklerini anlatan Topraktepe, "İkinci yarı değişikliklerle oyun kontrolünü elimize aldık. İki aşamalı bir tur için ikinci maçta seyircimizin önünde aldığımız avantajlı skorla turu geçeceğimize inanıyorum." dedi.

Kaleci Mert Günok'un zaman geçirdiği yönündeki bir eleştiri üzerine Topraktepe, "Beşiktaş hiçbir zaman öyle plan yapmaz. Kalecisi, oyuncusu böyle bir şey düşünmez." ifadesini kullandı.

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