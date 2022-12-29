Rifat Serdaroğlu cezaevine girdi

Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu İstanbul Anadolu 63 Asliye Ceza Mahkemesinde gıyabında yargılanarak, 2 ay 17 gün hapse mahkum edilmişti. Sağlık ve Devlet Eski Bakanı Serdaroğlu İnfaz Savcılığı’na başvurusu ardından bugün Aliağa/İzmir 4 no’lu Kapalı Cezaevi’ne girdi.

BU ÜLKEYİ, ATATÜRK’Ü SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ

Cezaevine girmeden önce konuşan Serdaroğlu, “Bu uzun soluklu bir mücadele. Laik Cumhuriyet taraftarlarıyla karşı devrimciler arasında 10 Kasım’dan beri sürüyor. Bugün de belli bir etabı yaşıyoruz. Bu ülkede Türkü, Türk Milleti’ni sevmek bedel ister. Bunu yüreği olanlar yapar. Biz de çok kısa bir zaman sonra Türkiye’nin önüne Milli bir ittifakı koyacağız. Bu karanlık günler geçecek. En karanlık günler, sabaha en yakın zaman demektir. Bu ülkeyi de Atatürk’ü de sahipsiz bırakmayacağız. Türk Milletinin evlatları görev başında” ifadelerini kulandı.

Serdaroğlu 26.09.2018 tarihli Bilal Erdoğan yazısıyla ilgili yazısıyla ilgili soruşturma davaya dönüştürülmüştü. Serdaroğlu’na tebligat yapılmadığı için cezaevine girdiği belirtildi.