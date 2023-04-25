Seren Serengil ayrıldığı sevgilisine bir şans daha verdi

Serengil, sosyal medya hesabından Mustafa Rahman Tohma''dan ayrıldığını açıklamış ve ihanetine uğradığını şu sözlerle anlatmıştı.

'İki çocuğun var, evlisin ahlaksız' ifadeleriyle bir paylaşımda bulunan Serengil'in bu paylaşımı "Aldatıldı mı?" sorusunu akıllara getirmişti.

Açıklamasının ardından Serengil, Mustafa Rahman Tohma'nın kendisine yalan söylediğini ifade etti. Serengil, Mustafa Rahman Tohma'nın kendisini aldattığını söyleyerek, birlikte olduğu kişinin de evli ve çocuklu olduğunu öne sürmüştü. Ve hemen ardından da Mustafa Rahman Tohma'dan ayrıldığını duyurmuştu.

Bayram sonrası Seren Serengil ve Mustafa Tohma cephesinden sürpriz bir gelişme haberi geldi.

Seren Serengil, eski sevgilisi Mustafa Tohma barıştı. İhaneti affeden Serengil ve sevgilisi Tohma ilişkilerinin yolunda gittiğini ifade etti.