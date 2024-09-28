Seren Serengil 'Cemaatleri ve tarikatları kapatacaklar' dedi! O yasaya tepki gösterdi

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Seren Serengil 'Cemaatleri ve tarikatları kapatacaklar' dedi! O yasaya tepki gösterdi

Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Seren Serengil sokak hayvanları düzenlemesine tepki göstererek Serengil yasayı sert sözlerle eleştirdi. Serengil, 'İlk önce cemaatleri ve tarikatları kapatacaklar o zihniyet bitince biz de normale döneceğiz' ifadelerini kullandı.

Her paylaşımıyla gündem olan Seren Serengil bu defa sokak hayvanları yasasına gösterdiği tepki ile gündeme geldi.

Seren Serengil, 'İlk önce cemaatleri ve tarikatları kapatacaklar o zihniyet bitince biz de normale döneceğiz. Bakın biz Türk milletiyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde cemaatlerin ve tarikatların oluşumu yasak. Şimdi kanunu uygulayın köpekleri toplatın diyenler niye tarikatları ve cemaatleri kapatmıyorlar? Bunlar hayvanları günah sayıyorlar, hayvan haramdır diyorlar. 20 yıldır böyle bir gürüh ortaya çıktı. Asıl bunların temizlenmesi lazım' ifadelerini kullanarak yasaya sert çıktı.

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SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ NEDİR?

30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada kabul edilerek Meclis'ten geçen ve yasalaşan 17 maddelik "160 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece kanun 2 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girmiş oldu.

Meclis'ten geçen yeni yasa, sokaktaki tüm köpeklerin toplanarak sahiplendirilinceye kadar barınaklarda bakılmasına hükmediyor.

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