Serenay Sarıkaya aşka geldi! Mert Demir’i öpmelere doyamadı

Yaşadıkları aşkla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı tam gaz devam ediyor.

Dün akşam ilk kez Harbiye’de sahne alan Mert Demir’e en büyük destek Serenay Sarıkaya’dan geldi.

Sevgilisinin fotoğrafının basılı olduğu tişörtü giyerek konsere gelen Sarıkaya, konseri arkadaşları ve Mert Demir’in annesi ile beraber izledi.

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Mert Demir, şarkılarını seslendirirken bir an olsun yerinde durmayan Serenay Sarıkaya enerjisiyle dikkat çekti.

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Konserin bitmesinin ardından Sarıkaya, Mert Demir’i öptüğü kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

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Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde dudak dudağa da görüntülenmişti.