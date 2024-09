Serenay Sarıkaya halay çekerken kendinden geçti! Görenler şaştı kaldı

Vücudunu saran göğüs dekolteli elbisesiyle beğeni Serenay Sarıkaya, after partide halay çektiği görüntüler ortaya çıktı. Sarıkaya'yı halayda görenler şoke oldu.

TARZIYLA GECEYE DAMGA VURDU

Adana Altın Koza Film Festivali’nin ödül töreni Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Ulusal yarışmada 16 kategoride ödüller sahiplerini buldu. Geceye Serenay Sarıkaya tarzıyla damga vurdu.

TARZIYLA BEĞENİLDİ

Kombinini büyük gold takıları ile tamamlayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, saçı ve makyajıyla beğeni üstüne beğeni aldı.

Sarıkaya after partide halaya katıldığı görüntüler de kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

HALAY ÇEKERKEN KENDİNDEN GEÇTİ

Film Festivali'nin after partisinde kalabalığın içine dahil olan Sarıkaya halay çekerken de adeta kendinden geçti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere; 'her hali olay', 'her masada var', 'bayılıyorum bu kadına' gibi yorumlar yapıldı.