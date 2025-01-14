Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı

Rekabet Kurulu’nun menajerlik şirketleri ve cast ajanslarına yönelik başlattığı çalışma kapsamlı bir şekilde genişletildi.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ifade vermek için Cumhuriyet Başsavcılığı’na çağrıldı.

BİZE YAPILAN AHLÂKSIZ İTHAMLAR VAR DEMİŞTİ

Serenay Sarıkaya, Etiler’de görüntülendiğinde şunları söylemişti: “O kadar tuhaf ve akıl almaz şeyler ki, söylenecek hiçbir şey yok buna. Zaten mahkemeye taşıdık süreci. Mahkemede olduğu için bir şey söylemek istemiyorum. Çok garip, anlaşılması güç. Doğrudan bize yapılan ahlâksız ithamlar var. Yaşananların son bulması için elimizden geleni yapacağız.”

NE OLMUŞTU?

Mert Demir ve Serenay Sarıkaya reklam aşkı için bir iş insanı, Ayşe Barım üzerinden 5 milyon dolar vermiş iddiası vardı.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir de soruşturma kapsamında ifade verecek.

AYŞE BARIM'A YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşımlar ihbar olarak kabul edilmişti. Soruşturma kapsamında şüpheli Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildiği öğrenildi.