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  • Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın dizisinden ilk kareler geldi. Başak Dizer sette kocasını yalnız bırakmadı

Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın dizisinden ilk kareler geldi. Başak Dizer sette kocasını yalnız bırakmadı

Merakla beklenen Aile dizisinin çekimlerine başlandı. Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'yı buluşturan dizinin çekimlerinden ilk kareler geldi. Başak Dizer'in çekimler haricinde kocasını yalnız bırakmaması dikkat çekti.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 10:20
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Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde yer alacağı Aile isimli dizinin çekimlerinden ilk kareler geldi

Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın dizisinden ilk kareler geldi. Başak Dizer sette kocasını yalnız bırakmadı
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı ilk kez bir araya getirecek projenin çekimleri de start aldı İki ünlü yıldızı buluşturan projenin başlayan çekimlerinden de ilk görüntüler basına sızdı.

Dizinin çekimleri başlar başlamaz Başak Dizer ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Dizer, Serenay Sarıkaya ile başrol oynayan eşiyle birlikte çocuğunu da alıp Alaçatı'ya gitti. Dizer'in ,eşi Kıvanç Tatlıtuğ'yu orada da yalnız bırakmadığı öğrenildi.

Gazeteci Bilal Özcan'ın iddiasına göre Başak Dizer'in kocasını yalnız bırakmamasının nedeni tamamen kıskançlık.

Bilal Özcan, "Serenay bütün rol arkadaşlarıyla sevgili oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi, tüm bunları bildiği için çocuğunu da aldı yanına o da gitti İzmir'e. Kıvanç Tatlıtuğ'u orada yalnız bırakmıyor" ifadelerini kullandı.

 

 

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