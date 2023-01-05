Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın dizisinden ilk kareler geldi. Başak Dizer sette kocasını yalnız bırakmadı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı ilk kez bir araya getirecek projenin çekimleri de start aldı İki ünlü yıldızı buluşturan projenin başlayan çekimlerinden de ilk görüntüler basına sızdı.

Dizinin çekimleri başlar başlamaz Başak Dizer ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Dizer, Serenay Sarıkaya ile başrol oynayan eşiyle birlikte çocuğunu da alıp Alaçatı'ya gitti. Dizer'in ,eşi Kıvanç Tatlıtuğ'yu orada da yalnız bırakmadığı öğrenildi.

Gazeteci Bilal Özcan'ın iddiasına göre Başak Dizer'in kocasını yalnız bırakmamasının nedeni tamamen kıskançlık.

Bilal Özcan, "Serenay bütün rol arkadaşlarıyla sevgili oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi, tüm bunları bildiği için çocuğunu da aldı yanına o da gitti İzmir'e. Kıvanç Tatlıtuğ'u orada yalnız bırakmıyor" ifadelerini kullandı.