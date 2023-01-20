Serenay Sarıkaya'nın gala kıyafeti olay oldu! Fiyatı dudak uçuklattı

Dijital platform Netflix, 20 Ocak’ta yayınlanacak, asırlar öncesine uzanan bir aşk hikâyesini konu alan dizisi Şahmaran’ın lansmanını deneyimsel bir parti ile gerçekleştirdi.

TÜM KADRO KATILDI

Diziye referans veren deneyim alanlarının yer aldığı Hünkar Suyu Korusu’nda gerçekleşen geceye başroller Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz başta olmak üzere, dizinin oyuncuları Mustafa Uğurlu, Mert Ramazan Demir, Hakan Karahan, Elif Nur Kerkük, Mehmet Bilge Aslan, Ekin Gökgöz, Berfu Halisdemir, Nilay Erdönmez, Ayşe Lebriz Berkem, Mert Doğan, Ece Ertez katıldı.

Oyuncu kadrosunun yanı sıra gecede dizinin senaristi Pınar Bulut, yönetmeni Umur Turagay, yapımcıları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar da hazır bulundu.

SADECE ELBİSESİ 124 BİN LİRA

Gecede Serenay Sarıkaya'nın kıyafeti galaya damga vurdu. Oyuncunun, kıyafetinin 124 bin TL olduğu ortaya çıktı. Sarıkaya'nın elbisesinin 77 bin TL, ayakkabısı 14 bin TL ve çantasının 33 bin TL olduğu öğrenildi.

