Oyunculuk performansının ardından özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya bu kez kazancıyla gündeme geldi. Jean markasının 11’inci kez yüzü olan Sarıkaya’nın yeni koleksiyonun tanıtım çekiminden alacağı ücret dudak uçuklattı.

Bir döneme damgasını vuran Adanalı dizisinde rol alan Serenay Sarıkaya ardından sırasıyla Lale Devri, Medcezir, Aile ve Şahmaran da yer aldı. Oyunculuk performansıyla gönüllerde taht kuran güzel oyuncu bu kez kazancıyla dikkat çekti.

Uzun bir süredir yüzü olduğu jean markasının yeni koleksiyonu için anlaşma sağlayan Sarıkaya, geçtiğimiz gün yeni koleksiyonunun tanıtımı için kamera karşısına geçip poz verdi.

Sözcü'de yer alan habere göre; 2024 yılında 25 milyon TL alan Sarıkaya'nın bu kez ise 32 milyon TL'ye anlaştığı iddia edildi.

KAZANCINI BAKIN NEREYE YATIRIYOR?

Ünlü isim kazandığı parayı ise gayrimenkule yatırıyor. Kaz Dağı eteklerindeki villası, İstanbul'da ise çok sayıda dairesi olduğu biliniyor. Sarıkaya'nın parasını doğru yönlendirmek adına düzenli olarak danıştığı ekonomistler de bulunuyor.