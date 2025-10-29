Dönence dizisinde Gece karakteriyle tanınan Sümeyye Aydoğan ve Miro’yu oynayan Atakan Hoşgören bir süredir birlikte.

Serenay Sarıkaya’ya benzerliğiyle dikkat çeken Aydoğan, önceki akşam Çağatay Ulusoy’un başrol oynadığı filmin galasında görüntülendi.

ÜNLÜ İSİMLER GALADA

Can Ulkay’ın yönettiği, senaryosu Kubilay Tat’a ait film, 29 Ekim’de vizyona girecek. Atatürk Kültür Merkezi’ndeki gala, renkli anlarla doluydu. AKM’nin kırmızı halısı, ünlü isimlerin geçişiyle şenlendi.

Cavit Çağlar, Erman Yerdelen, Muzaffer Yıldırım, Erdal Özyağcılar, Demir Karahan, Sümeyye Aydoğan, Nevra Serezli, Murat Serezli, Sedef Avcı, Şahika Ercümen, Esra Ronabar ve oğlu Mavi Rüzgar Falay, Bensu Soral, İbrahim Tilaver, Levent Özdilek, Serap - Atakan Arslan kırmızı halıda boy gösterdi.

SEVGİLİSİYLE GİTTİ

Gaddar dizisinde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşan Sümeyye Aydoğan, eski rol arkadaşını galada yalnız bırakmadı.

Sevgilisi Atakan Hoşgören ile geceye katılan oyuncu, güzelliğiyle dikkat çekti. 2. Sayfa’ya yakalanan Aydoğan, özel hayatıyla ilgili soruları cevapsız bıraktı.

SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR?

Sümeyye Aydoğan, 2 Nisan 1999’da İstanbul’da doğan, Arnavut kökenli Türk oyuncu ve şarkıcı.

Aydın ve Edirne kökenli bir ailede büyüyen Aydoğan, küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa merak saldı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde oyunculuk eğitimi aldı.

2022’de üniversiteden mezun olan genç oyuncu, öğrencilik yıllarında dans yarışmalarına katıldı ve Talento Management ajansıyla çalışmaya başladı.

2019’da “Ellerimde Çiçekler” adlı ilk single’ını yayımladı. Oyunculuk kariyerine 2020’de Aile Hükümeti filmiyle başlayan Aydoğan, aynı yıl Netflix filmi Geçen Yaz’da Oya rolünü oynadı.

2021’de Kahraman Babam dizisinde Menekşe karakteriyle ilk dizi deneyimini yaşadı, ardından Sadakatsiz’de Ceren rolüyle dikkat çekti.

2022’de Duy Beni dizisinde Melisa Gerçek karakteriyle ilk başrolünü alarak geniş bir hayran kitlesi kazandı.

2023’te Taçsız Prenses’te Yağmur Elem, Dönence’de Gece, Magarsus’ta Damla ve Akif’te Neriman rolleriyle kariyerine devam etti. 2024’te Hatıran Yeter filminde Leyla ve Gaddar dizisinde Aydan Güneş karakterlerini canlandırdı.

Son olarak 2025’te Sustalı Ceylan dizisinde başrol oynadı. 2024’te 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde “Yıldızı Parlayanlar” ödülünü alarak başarısını perçinledi.

