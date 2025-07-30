Son Sefer’in yıldızı Sümeyye Aydoğan’dan şok eden tavır! Hayranı donakaldı

Sadakatsiz, Magarsus, Taçsız Prenses, Dönence, Duy Beni ve Gaddar dizilerindeki başarılarıyla tanınan Sümeyye Aydoğan, Nişantaşı’nda görüntülendi.

Nişantaşı’nda doktor ziyareti için bulunan Aydoğan, rahat ve şık tarzıyla dikkat çekti. Oyuncunun tavırları sosyal medyada gündem oldu.

SnobMagazin’in haberine göre, bir hayranının fotoğraf çektirme isteğini geri çevirdi. Bu olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Bazıları Aydoğan’ı eleştirirken, bazıları acele etmiş olabileceğini savundu.

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Ancak daha sonra ortaya çıkan görüntülerde, oyuncunun bazı hayranlarıyla fotoğraf çektirdiği de görüldü.

SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR?

Sümeyye Aydoğan, 2 Nisan 1999 tarihinde İstanbul’da doğmuş, Arnavut kökenli Türk oyuncu ve şarkıcıdır.

Aydın ve Edirne kökenli bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Aydoğan, ilkokul yıllarından itibaren oyunculuğa ilgi duymuş ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde oyunculuk eğitimi almıştır.

2022 yılında üniversiteden mezun olan genç oyuncu, üniversite yıllarında dans yarışmalarına katılmış ve Talento Management ajansıyla çalışmaya başlamıştır.

2019’da “Ellerimde Çiçekler” adlı ilk single’ını çıkarmıştır. Oyunculuk kariyerine 2020 yılında Aile Hükümeti filmiyle adım atan Aydoğan, aynı yıl Netflix filmi Geçen Yaz’da Oya karakterini canlandırmıştır.

2021’de Kahraman Babam dizisinde Menekşe rolüyle ilk dizi deneyimini yaşamış, ardından Sadakatsiz dizisinde Ceren karakteriyle dikkat çekmiştir.

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2022’de Duy Beni dizisinde Melisa Gerçek rolüyle ilk başrolünü üstlenmiş ve geniş bir hayran kitlesi edinmiştir.

2023’te Taçsız Prenses’te Yağmur Elem, Dönence’de Gece, Magarsus’ta Damla ve Akif dizisinde Neriman rollerini oynamıştır. 2024’te Hatıran Yeter filminde Leyla ve Gaddar dizisinde Aydan Güneş karakterleriyle kariyerini sürdürmüştür.

Son olarak 2025’te Sustalı Ceylan dizisinde başrol oynamaktadır.2024’te 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde “Yıldızı Parlayanlar” kategorisinde ödül kazanarak başarısını taçlandırmıştır.

1.68 m boyunda ve 54 kg olan Aydoğan, özel hayatını gizli tutmayı tercih etmektedir; ancak oyuncu Atakan Hoşgören ile ilişki yaşadığına dair iddialar ortaya atılmıştır, resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

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