Serenay Sarıkaya'yı ‘aşk’ sorusu kızdırdı. 'Böyle şeyler milattan öncede kaldı'

Serenay Sarıkaya, başrolünde yer aldığı "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinin galasında, Mert Demir ile ilişkisi hakkında ortaya atılan 'reklam aşkı' iddialarına sert bir şekilde yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, bu tür iddiaların artık çok eskide kaldığını ve gerçek hayatta böyle şeylerin olup olmadığını sorgulayarak, kendisinin böyle bir yaşam tarzını benimsemediğini ifade etti.

"Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinin galası, Divan Kuruçeşme'de gerçekleşti ve Sarıkaya'nın yanı sıra Metin Akdülger, Boran Kuzum ve Meriç Aral gibi tanınmış isimler de rol aldı.

Sarıkaya, galanın kendisi için çok özel olduğunu ve bir düğün havasında geçtiğini dile getirdi.

Gerçek düğünü ne zaman yapacağı sorulduğunda ise, bunun hakkında bir bilgisi olmadığını söyledi.

Mert Demir ile ilişkisi hakkında sorulara ise "Bu konuyu başka bir zaman konuşalım" diyerek cevap verdi, ancak 'reklam aşkı' iddialarına karşı "Böyle şeyler milattan önce de kalmadı mı? Gerçek hayatta böyle bir şey var mı? Bana çok komik ve inanması güç geliyor. Ben öyle yaşamıyorum" diyerek tepkisini ortaya koydu.