Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak derbi maç öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ BİR DEĞERİMİZİ KAYBETTİK"

Sergen Yalçın şunları söyledi:

"Öncelikle Hikmet hocayı kaybettik. Bizim için çok değerliydi, camiamızın başı sağolsun. Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesine baş sağlığı diliyorum. Önemli bir değerimizdi.

"İKİ FARKLI PLANA ÇALIŞTIK"

Rafa'nın da dönmesiyle ilk kez tam kadro çalıştık. İki farklı planla ilgili çalıştık. Birisi bu ilk 11 ile çıktığımız plandı. Başka bir plan daha var. İyi bir antrenman yaptık. Umarım sonuca yansır.

"BİLAL'İ ZATEN SANTRFOR DİYE ALDIK"

Bilal'i zaten santrfor diye aldık sadece biz onu bazı maçlarda kenarda kullandık. Bugün böyle başlamayı uygun gördük. Oyunun devamında farklı hamleler de yapıp başka bir oyuna da dönebiliriz."