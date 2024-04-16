Sergen Yalçın için resmi açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
Sergen Yalçın için resmi açıklama
Beşiktaş Futbol Takımı'nın Genel Koordinatörü Samet Aybaba, basın toplantısında takımın son durumu ve gelecek planları hakkında bilgi verirken Sergen Yalçın konusuna da açıklık getirdi.

Samet Aybaba, Sergen Yalçın ile ilgili olarak, "Şu anda Sergen Yalçın ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Kendisi aktif olarak bir takım çalıştırıyor ve bu tür bir görüşme etik olmaz." dedi.

Oyuncularla ilgili düşüncelerini paylaşan Aybaba, "Oyuncularımızı dün tebrik ettim. Altı kez teknik direktör değişikliği yapmalarına rağmen gösterdikleri performans için 'Helal olsun' dedim." ifadelerini kullandı.

TRANSFER KONUSU

Transfer listesi hakkında konuşan Aybaba, "Listemizde genç yetenekler de var, deneyimli oyuncular da. Şu an için kadro dışı bir durum söz konusu değil." şeklinde konuştu ve ekledi: "Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Mevcut takımın durumu iyi değil ve Fenerbahçe ile Galatasaray gibi takımlarla aramızdaki farkı kapatmak kolay olmayacak. Ancak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI

Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ise, "Sezon ortasında bazı teknik direktörlerle görüşmeler yaptık, ancak kadromuzu gördükten sonra gelmek istemeyenler oldu." diyerek teknik direktör arayışlarına değindi.

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