Sergen Yalçın isyan etti. 'Masa başı' oyunlarına dikkat çekti

Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında Galatasaray ile Antalyaspor, Rams Park Stadı'nda karşı karşıya geldi.

90 dakika 2-1'lik skorla ev sahibi Sarı-Kırmızılılar'ın lehine sonuçlandı.

Karşılaşma sonunda Antalyaspor cephesinden hakem kararlarına yönelik sert tepki vardı.

Yalçın, "Bu kadar emek, bu kadar mücadele. VAR hakemi ve sahadaki hakem. Yazık. Türk futbolu adına yazık. Masa başında yapmayın bunları. VAR sistemi böyle kullanılacaksa hiç kullanmayın. En azından 'Hakem hata yaptı' der, geçeriz. Bu hataya girmiyor. O ofsaytta çizgiyi nasıl çektiler? Anlayamadık. Bu kadar mücadele veriyoruz, yazık! Galatasaray, bizi zaten yenebilir. Bu şekilde olmamalıydı. Türk futbolu sağlıklı bir yere gitmiyor" dedi.