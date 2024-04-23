Sergen Yalçın kararını verdi. Yönetim ters köşe oldu

Nuri Şahin’in Borussia Dortmund’a gitmesi üzerine Antalyaspor’un başına geçen Sergen Yalçın önümüzdeki sezon için kararını verdi.

Transfer tahtası kapalı olmasına rağmen Antalyaspor’u ligde tutmayı başaran deneyimli teknik adam önümüzdeki sezon takımın başında olmayacağını yönetime iletti.

Fernando Santos’un Beşiktaş’tan gönderilmesi sonrası adı eski kulübü ile anılan Sergen Yalçın’ın Antalyaspor’dan ayrılması halinde siyah-beyazlılar için en güçlü adaylardan birisi olması bekleniyor.

Santos ayrılığı sonrası Sergen Yalçın iddiaları üzerine konuşan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat yaptığı açıklamada "Sergen Yalçın hem sporcu hem de teknik direktör olarak Beşiktaş'ın kıymetlisidir. Fakat şu an Antalyaspor'un hocası olduğu için böyle bir görüşme yapmanın doğru olduğuna inanmıyorum" demişti.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ise Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a gideceği iddiaları üzerne deneyimli teknik adamı takımda tutmak için elinden geleni yapacağını söylemişti.