Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Maç öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Sergen Yalçın tribünlerde çok seyirci olmadığına dikkat çekerek 'Maç atmosferi yok' yorumunda bulundu.

Sergen Yalçın'ın maç öncesi açıklamaları şöyle:

"Bugün 11 için böyle karar verdik. Jota'yı sonradan alıyorduk. Antrenmanlarda iyi, fizik durumu iyi. Bilal'i de santrfora aldık. Cengiz oynuyor, Cerny merkezde. Açıkçası çok fazla alternatifimiz yok. A planı ve B planımız olacak. Tammy'nin durumuna da bakacağız.

Lig maçlarının hepsi zor. Rakipler çok mücadele ediyor. Herkes puan için çok mücadele ediyor. Stadyumda da çok maç atmosferi yok. Taraftar da az olacak muhtemelen. İyi hazırlandık. İstatistiklerimiz çok iyi, bugün de sonuca yansıtıp kazanmak istiyoruz."