Sergen Yalçın ve Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye şampiyonluk formülü

Beşiktaş'ın evinde Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup ettiği derbi karşılaşmasının ardından yorum ve değerlendirmelerde bulunan Sergen Yalçın ve Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının arttığı konusunda fikirlerini beyan etti. İkilinin ortak düşüncesine göre Fenerbahçe şampiyonluk yolunda elini kuvvetlendirdi. Sergen, Rıdvan'a göre Fenerbahçe için daha olumlu bir tablo sunarken, aklındaki formülü de paylaştı.

SERGEN YALÇIN FORMÜLÜ VERDİ

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maç sonrası değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk şanslarıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçın ardından Sergen Yalçın, Ekol TV ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yalçın'ın Süper Lig için şampiyonluk tahmini dikkat çekti. Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"Galatasaray; Bodrum, Eyüp ve Sivas 3'lüsünü kolay geçer. Son 4 maça geliriz. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da kazandığını düşünürsek son 4 maça Galatasaray, 3 puan farkla gelir ama son 4 maçta Trabzonspor ve Göztepe deplasmanları var. Bodrum, Sivas, Kayseri onları içeride yener Galatasaray. Zor olabilir ama geçer. Samsun maçı hiç kolay değil. Neden kolay değil? Samsun çok iyi zamanında olmayabilir, Galatasaray'da değil. Galatasaray çok iyi durumda değil. Artık kırılganlar, kaybettiler ve artık kırılganlar. Artık her yerde başlarına bir şey gelebilir. Fenerbahçe ve Galatasaray içerideki maçları kazanırlar. Fenerbahçe kalan 9 maçın 5'ini kazanır. Burada 3-4 tane maç sallantıda. Trabzonspor maçı var, Beşiktaş maçı var, Başakşehir deplasmanı var. Belki Sivasspor ve Gaziantep FK deplasmanları biraz olabilir. Öbürlerini kazanır. Galatasaray'ın 8, Fenerbahçe'nin 9 maçı var. Galatasaray 8 maçın net söylüyorum 5 tanesini kazanır. Samsun, Trabzon ve Göztepe... 3 maçı var. Diğer maçları kazanır. Fenerbahçe'nin Trabzonspor'dan sonra içeride Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir maçları zor. Galatasaray bu oyunu devam ettirirse her maçı zor kazanır. Bu dediğimi de unutma. Fenerbahçe kalan 9 maçını kazansın şampiyon olur. Galatasaray çünkü lig bitene kadar 4 puan kaybeder."

RIDVAN DİLMEN'DEN FENERBAHÇE İDDİASI

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçı yorumladı. Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni şampiyonluk şansını da duyurdu.

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği derbiyi değerlendirdi.

Beşiktaş'ın maçı hak ederek kazandığını ifade eden Rıdvan Dilmen, "Daha iyi konsantre olan kazandı. Beşiktaş sadece şampiyonluğa oynayan takımlarla oynasa belki de şampiyon olacaktı bu sene. Lyon ve Athletic Bilbao maçlarını da buna ekleyebiliriz. Sürekli böyle sert maçlar oynasınlar o zaman" dedi.

Okan Buruk'u eleştiren Dilmen, "İki deplasmandan (Beşiktaş, Samsunspor) 4 puan kötü değil Galatasaray için. Bu 4 puan şampiyonluk yolunun yarısından fazlasını atardı" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını yorumlayan Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yenilgisiyle sarı-lacivertlilerin şansının yüzde 40'a çıktığını ifade etti.

Hakem Yasin Kol'un performansını öven Dilmen, "Maçtan önce en çok konuşulan konu hakemdi. Ben Yasin Kol için çok zor geçeceğini düşünüyordum, yanıldım. Bu maçı bundan daha iyi yönetemezdi. İki kırmızıyı da VAR'dan attı. Bariz gol şansı tartışma konusudur ama Beşiktaş maçı fazlasıyla hak etti" şeklinde konuştu.