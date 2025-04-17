Sergen Yalçın'dan Allan Saint-Maximin eleştirisi

Fenerbahçe'nin sezon başında 8 milyon euro kiralama bedeliyle Al-Ahli'den kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin hakkında eski futbolcu ve yorumcu Sergen Yalçın konuştu. Yalçın Maximin'in oyun tarzını eleştirdi.

"GÖZÜMÜ YORUYOR"

Sergen Yalçın'ın "Gidiyor gidiyor duruyor dırtt geri dönüyor. Bir daha gidiyor bir daha dönüyor, gözümü yoruyor. Bizde bekliyoruz ki ulan bir şey yapacak gene bir şey yok aman şimdi bir şey yapacak yine yok." ifadelerini kullandı.

Yakın zaman Mourinho ile sorunlar yaşayan ve ismi Napoli ile transfer haberlerine karışan Maximin bu sezon tüm kulvarlarda 26 maça çıkıp 1502 dakika süre aldı. Yıldız oyuncu 3 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.