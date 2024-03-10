Sergen Yalçın'dan flaş açıklama

Kaynak: AA
Sergen Yalçın'dan flaş açıklama
Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklama yaptı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir'e son dakika golüyle 1-0 yenilmelerinin ardından açıklama yaptı.

Yalçın şunları söyledi:

"Çok dengeli giden bir müsabaka diyebilirim. İlk yarı karşılıklı pozisyonlarla geçti, ikinci yarı çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum ama iyi mücadele ettik, rakibi karşılamayı başardık. Son saniyede gelen gol, futbolda böyle şans golleri olabiliyor maalesef. Söylenecek bir şey yok. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama haftalar devam ediyor. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maça hazırlanacağız."

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