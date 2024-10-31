Sergen Yalçın'dan flaş itiraf! Lens'i neden kadro dışı bıraktığını açıkladı

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Sergen Yalçın'dan flaş itiraf! Lens'i neden kadro dışı bıraktığını açıkladı

Sergen Yalçın Beşiktaş teknik direktörlüğü döneminde Lens ile arasında geçen diyaloğu aktararak neden kadro dışı bıraktığını anlattı.

Kariyerine futbol yorumcusu olarak devam eden Sergen Yalçın, Beşiktaş dönemine dair bir itirafta bulundu.

Sergen Yalçın Lens'in antrenmanlardaki özverisinin azaldığı fark ettiğinde oyuncuyla özel bir görüşme yaparak, kadro dışı bırakmasının hikayesini anlattı.

İşte sergen Yalçın'ın o sözleri:

"Lens'i bir gün odama çağırdım. Niye çalışmıyorsun, Premier League'de böyle çalışsan ne olurdu dedim. Kadro dışı bırakırlardı dedi. Burada niye çalışmıyorsun dedim. Hocam Türk oyunculara uydum, onlar da çalışmıyor dedi. Güldüm. Sonra kadro dışı bıraktım."

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