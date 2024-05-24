Sergen Yalçın'dan son açıklama

Kaynak: İHA
Sergen Yalçın'dan son açıklama

Antalyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, 1-1 biten Alanyaspor maçı sonrası takımın başında son kez açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 38’inci ve son haftasında Antalyaspor, deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bugün itibarıyla Antalyaspor’dan ayrıldıklarını belirtti.

''OYUNCULARIMIZ BU HEDEFİ YAKALADILAR''
Antalyaspor’un ligin ikinci yarısında hedeflerini yakaladığını ifade den Yalçın, “Oyuna iyi başlamadık. İlk 10-15 dakikalık bölümde ciddi bir konsantrasyon eksikliğimiz vardı. Böyle durumlarda futbol cezayı keser. Oyuna 1-0 mağlup başladık diyebiliriz. Ondan sonra oyunu dengeledik. Rakibimizin üstüne gitmeye başladık. Pozisyonlar bulduk, oyunu ilk yarıda da dengeleyebilirdik.

Ama ilk yarı içeriye mağlup girdik. İkinci yarı tempo daha da düştü. Ligin son maçı oyunun temposunun düşmesi normal. İkinci yarı iki taraf için de dengeli bir oyun oldu. Pozisyon vermedik. Yan toptan attığımız golle skor eşitlendi. Beraberlik adaletli bir skor gibi görünüyor. Sezonun son maçıydı. Bugün itibarıyla ayrılıyoruz. Antalyaspor taraftarına bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Başkana, yönetim kuruluna, karakter gösteren oyuncularıma teşekkür ediyorum. Antalyaspor kendi hedefleri doğrultusunda ligin ikinci devresinde iyi bir portre çizdi. Hedef 50 puan baremi ve ilk 10 bitirme başarısıydı. Oyuncularımız bu hedefi yakaladılar. Antalyaspor’a da önümüzdeki sezon için başarılar diliyorum” diye konuştu.

İlgili Haberler
Ümit millilerin aday kadrosu açıklandı. Şaşırtan tercihler
Elazığspor taraftarlı 20 araçla İstanbul’a gelecek
Elazığspor taraftarlı 20 araçla İstanbul’a gelecek
Milli Takım'da büyük skandal
Süper Lig'de merakla beklenen son Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Trabzonspor'un yenilgisi canından etti
Trabzonspor'un yenilgisi canından etti
Sakaryaspor'a 19 buçuk milyon TL toplandı
Sakaryaspor'a 19 buçuk milyon TL toplandı
Sergen Yalçın'dan tatsız veda
Ergin Ataman Fenerbahçe'yi mahvetti
Beşiktaşlı yöneticiden Trabzonsporlulara inanılmaz hareket. Yuh artık!
Son Haberler
Kaçak geçişlere göz yuman görevliler! Gündem
Kaçak geçişlere göz yuman görevliler!
Yalı Çapkını dizisinde yürek yakan veda! Başrol apar topar kadroya veda etti... Keşfet
Yalı Çapkını dizisinde yürek yakan veda! Başrol apar topar kadroya veda etti...
Tersine turizm tehlikesi Yazarlar
Tersine turizm tehlikesi
Türkiye’de Yargı ve Adalet: Siyasetin Gölgesinde Bir Sistemin Analizi Yazarlar
Türkiye’de Yargı ve Adalet: Siyasetin Gölgesinde Bir Sistemin Analizi
Hesap ver Mehmet Şimşek Yazarlar
Hesap ver Mehmet Şimşek
İşçiye disiplin cezası verilebilir mi? Yazarlar
İşçiye disiplin cezası verilebilir mi?
Bir dönemin sızısı ‘Varlık Vergisi’ Yazarlar
Bir dönemin sızısı ‘Varlık Vergisi’