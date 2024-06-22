Sergen Yalçın'ın dediğinin yine tersi çıktı

Süper Lig'de Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan Sergen Yalçın, Avrupa Şampiyonası için Kafa Sports YouTube kanalıyla anlaştı ve yorumculuğa başladı.

Sergen Yalçın, Türkiye'nin Gürcistan ile oynadığı maçın ardından söylediği sözler yeniden gündem oldu.

DEDİĞİNİN YİNE TERSİ ÇIKTI

Yalçın, Gürcistan maçı sonrası, "Montella adına çok ciddi bir şey söyleyeceğim. 75. dakikada 5'li savunmaya dönemezsin hocam. Hiç olmadı bu. 5'li savunmaya dönmek, oyunculara 'Geride bekleyin' demektir. Bu maç 2-2 bitseydi, şimdi ne konuşacaktık mesela? 2-2 bitmedi ama bugün için şansa oldu. Kazanarak başlamak çok iyi ama oynanan oyunu göz ardı edemeyiz. Gürcistan'a bu kadar pozisyon veremezsin. Kendimizi kandırmayalım. Bu oyun, konuşulmak zorunda. Son 15 dakika eziyet yaşattı. Bu eziyeti yaşatmasına gerek yoktu. Gürcistan, bundan sonra kalan iki maçta gol bile atamaz" demişti.

GÜRCİSTAN GOL ATTI PUANI ALDI

Sergen Yalçın, Gürcistan için 'bundan sonra kalan iki maçta gol bile atamaz' ifadelerini kullanmıştı.

F Grubu'nda Çekya ile karşılaşan Gürcistan, 1-1 berabere kaldı ve gruptaki ilk puanını aldı.

Gürcistan'ın golü 45+4'de penaltıdan Mikautadze ile geldi.

Yaşanan bu olay sonrası, sosyal medya adeta yıkıldı.

TAHMİNLERİNİN DE TERSİ OLDU

Tecrübeli çalıştırıcı, EURO 2024'ün ilk haftası için yorumlar yapmış, ne derse tersi olmuştu.

Romanya-Ukrayna maçı için favorim Ukrayna dedi, Romanya 3-0 kazandı.

Almanya – İskoçya maçı için Yalçın Almanya’dan emin olmadığını ifade etti ve Almanya rakibini 5-1 devirdi.

Son olarak Yalçın, Macaristan için grupta 2. olur derken ilk iki maçını kaybeden Macaristan’ın gruptan çıkma şansı kalmadı.