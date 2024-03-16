Sergen Yalçın'ın kardeşi Volkan Yalçın Beşiktaş'ta

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Dolmabahçe Stadyumu'nda gerçekleşecek olan maç, saat 20.30'da başlayacak.

Şampiyonluk yarışında istediği sonuçları alamayan ve son iki lig maçında Galatasaray ile Gaziantep FK'ya mağlup olan Beşiktaş, üçüncülük mücadelesinde Trabzonspor'un ardında kaldı.

Bu sezon topladığı 46 puanla 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, lig sıralamasında dördüncü sırada bulunuyor.

YALÇIN TRİBÜNDE

Antalyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın'ın kardeşi Volkan Yalçın da mücadeleyi izlemek için İnönü Stadı'na geldi.

Tribünde kameralara takılan Yalçın'ın neşeli hali gözlerden kaçmadı.