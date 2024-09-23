Serhat Akın Acun Ilıcalı'nın sözlerini ortaya çıkardı

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Serhat Akın Acun Ilıcalı'nın sözlerini ortaya çıkardı

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Serhat Akın, Acun Ilıcalı'ya yüklendi.

Süper Lig’in 6. Haftasında Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Transfer olduğu günden bu yana eleştirilerin odağında olan Gabriel Sara hem performansı hem de attığı gol ile taraftarların takdirini topladı.

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Karşılaşmanın ardından Gabriel Sara hakkında konuşan Serhat Akın flaş bir iddiada bulundu.

Serhat Akın, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın Gabriel Sara’yı tanımadığını söyledi.

Acun Ilıcalı’ya sert yüklenen Serhat Akın açıklamasında şu sözleri sarf etti:

"Derbide gol atan Sara bildiğiniz gibi İngiltere Championship ekibi Norwich City'den Galatasaray'a geldi. Peki Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı aynı zamanda hangi takımın sahibi? İngiltere Championship ekibi Hull City. Galatasaray bu adamı 20 milyon Euro'ya transfer ediyor ve Acun Ilıcalı şunu diyor, 'Bu adam kim, nereden bulup almışlar?' gibi şeyler söylemiş. Ya bu Sara geçen sene yılın en iyi ilk 11'ine seçildi, senin liginde ödül aldı. Sen nasıl bilmezsin ya? Fenerbahçe'ye getir veya getirme demiyorum. Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu yöneticisi ve Hull City'nin sahibi yılın 11'ine giren adamı tanımıyorsa o koltukta ne işi var?"

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