Serhat Akın'ın İsmail Kartal açıklaması ortalığı salladı. İnanılmaz iddia

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Serhat Akın'ın İsmail Kartal açıklaması ortalığı salladı. İnanılmaz iddia
Konyaspor beraberliği sonrası Serhat Akın'dan flaş bir İsmail Kartal iddiası geldi.

Trendyol Süper Lig’de Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe’de ortalık karıştı.

Galatasaray’ın 6 puan arkasına düşen ve şampiyonluk umutları mucizelere kalan sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal eleştirilen hedefi haline geldi.

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Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe eski futbolcusu Serhat Akın flaş bir iddiada bulundu.

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"KORKTULAR"

İsmail Kartal’ın yenileceğini bildiği için Süper Kupa maçına çıkmadığını iddia eden Akın, “Ben dün gece uyuyamadım. Ya bu hoca futbolculara, “Galatasaray maçını seyretmeyin, moraliniz bozulmasın” diyor. Siz ne anlatıyorsunuz? Süper Kupa’ya da yenileceğini bildiği için çıkmadı. Korktular ya o maçtan…” ifadelerini kullandı.

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