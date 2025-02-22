Serhat Sütlü "Hakem kararlarını inceleyeceğiz"

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, mücadeleyi değerlendirdi.

Sütlü, Antalyaspor'un oyun tarzını analiz ettiklerini ve sahada bekledikleri oyunla karşılaştıklarını ifade ederek, "Aslında bu hafta Antalyaspor'dan beklediğimiz o analizler sonucu karşılaşılacağını düşündüğümüz oyunla karşılaştık. Üçüncü bölgeye atılan yüksek toplar, ikili mücadele ve ikinci toplarla sonuca gitme isteği Antalyaspor'un oyun planıydı. Bunlara da hazırlandık. İkinci toplarla alakalı planlarımızı da yaptık. Ancak Antalyasporlu oyuncuların daha erken reaksiyon göstermesi topa sahip olmalarını sağladı ve sonuca gitmelerine yardımcı oldu" dedi.

Oyunun oynanma süresinin düşük kaldığına dikkat çeken Serhat Sütlü, "Topun dışarıda olduğu süreler ve oyunun durduğu anlar nedeniyle ilk yarıyı iki dakikalık uzatma ile tamamladık. 1-0 yerine 2-0 soyunma odasına gitmek büyük farka neden oldu" şeklinde konuştu.

"HAKEM KARARLARINI İNCELEYECEĞİZ"

Hakem kararlarına da değinen Sütlü, "Üç tane dönen sonucumuz var. İlki Winck'in pozisyonu ofsayttı ve doğru bir karardı. Tebrik ediyorum. Ama sonraki iki gol faulle kesilen gollerdi. Bizce doğru değil. Tekrar baktık ve tekrar inceleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Eksik noktaları analiz ederek bir sonraki maça hazırlanacaklarını belirten Sütlü, "İlk yarıda beklediğimiz yüksek toplar geldi. İkinci toplarla oyunun yönünü değiştirip sonuca gitme planımız vardı. Ancak ikinci topları kazanmada problem yaşadık. Özellikle savunma arkası şartlarda daha etkili olduk ama Antalyaspor golü bulunca seyirci desteğiyle dirençlerini artırdı. Biz ise düdük çaldığı ilk andan itibaren topa sahip olma isteğini gösteremedik. Bu da rakibin oyuna üstünlük kurmasını sağladı" dedi.