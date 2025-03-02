Serhat Sütlü "Hem sevindiğimiz hem buruk kaldığımız bir maç oldu"

Kaynak: İHA
Serhat Sütlü "Hem sevindiğimiz hem buruk kaldığımız bir maç oldu"

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Planladığımız 3 puanı değil, 1 puanı almak durumda kaldık" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Kasımpaşa evinde mücadele ettiği Galatasaray ile 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, "Ligin lideri ve namağlup takımına karşı sahadaydık. Maçın 1. dakikasından, son dakikasına kadar önde baskıyla planladığımız oyun kurgumuzu, öne geçtiğimiz zaman daha kompakt bir savunma anlayışıyla karşılayacaktık. Peş peşe yediğimiz 2 gol bizim oyunu devam ettirmemizi sağladı.

"ÜÇ PUANI DEĞİL BİR PUANI ALMAK DURUMUNDA KALDIK"

Son dakikalarda savunma üzerine atılacak yüksek topları düşündüğümüzde orta saha destekli değişiklikler yaptık. Planladığımız 3 puanı değil, 1 puanı almak durumda kaldık. Bizim açımızdan hem sevindiğimiz hem buruk kaldığımız bir maç sonucu oldu. Galatasaray’a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz" diye konuştu.

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