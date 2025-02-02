Serhat Sütlü "Kasımpaşa'ya yeni bir oyun anlayışı getiriyoruz"

Kaynak: DHA
Serhat Sütlü "Kasımpaşa'ya yeni bir oyun anlayışı getiriyoruz"

SÜPER Lig’in 22’nci haftasında Adana Demirspor, sahasında Kasımpaşa'ya 5-3 mağlup oldu. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, değerlendirmelerde bulundu.

Adana Demirspor galibiyetinin ardından konuşan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü "Ona göre de hazırlıklarımızı tamamladık. Yeni bir oyun anlayışı, yeni bir felsefe, yeni bir diziliş ortaya koymaya çalışıyoruz. Yeni oyuncu grubuyla bir araya gelmeye başladık. Oyun adına yapmış olduğumu değişikler oyunculara yansırken bu bir zaman alacaktır.

Oyuncularımıza çok tebrik ediyoruz, isteklerinden arzularından dolayı. Önümüzde hafta daha iyi bir Kasımpaşa gözlemleyeceğiz. Topun oyunda kalma süresinin, oyunun sürekli durmasının oyuna çok büyük etki ettiğini hep beraber gözlemliyoruz. Umarım daha dikkat ederler" diye konuştu.

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