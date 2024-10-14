Serhou Guirassy'nin hattrick yaptı Gine farka gitti

Etiyopya, 2025 Afrika Uluslar Kupası (AFCON) hayallerine büyük bir darbe aldı. Abidjan'da oynanan maçta Gine'ye 4-1 yenilen Etiyopya, H Grubu'nda bir puanla son sıraya geriledi. Gine ise üç puanla üçüncü sıraya yükseldi. Gine, ilk yarıda Serhou Guirassy'nin üç golü ve Seydouba Cisse’nin golleriyle maçı domine etti. Etiyopya, ikinci yarıda Canaan Markneh'in golüyle farkı azaltsa da, bu sadece teselli oldu.

GİNE'NİN DOMİNANT GALİBİYETİ

Maça hızlı başlayan Gine, 18. dakikada Serhou Guirassy’nin penaltı golüyle öne geçti ve farkı kısa sürede ikiye çıkardı. Guirassy'nin hat-trick yaptığı maçta Seydouba Cisse'nin de bir golü eklenince Gine, 4-0'lık skorla rahat bir galibiyet aldı. Etiyopya, 53. dakikada Markneh’in golüyle karşılık verdi ancak bu gol geri dönüşe yetmedi. İki takım, 15 Ekim'de rövanş maçında yeniden karşılaşacak.