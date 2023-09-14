Şeriatçı Halil Konakçı kimsenin vergisiyle maaş almadıklarını söyledi

Şeriatçı imam Halil Konakçı, maaşının kimsenin vergisiyle maaş almadığını söyledi. Diyanet’in en büyük bütçeyi aldığını unutan Konakçı’nın göz göre göre yalan söylediği belirtiliyor.

Şeriatçı Halil Konakçı kimsenin vergisiyle maaş almadıklarını söyledi

Cumhuriyet ve laiklik karşıtı açıklamalarıyla kamuoyunda tepki toplayan Halik Konakçı bu sefer de “Maaşın vergilerimle ödeniyor” diyenleri hedef aldı.

Sosyal medya hesabından bu konuyla ilgili yaptığı videoyu paylaşan Halil Konakçı paylaşıma, “ “Maaşın Benim Vergilerimle Ödeniyor” Diyen … lere Gelsin” notunu düştü.

Halil Konakçı videoda, maaşını vakıf sistemiyle aldığını fakat eksik aldığı için alacağı olduğunu savundu.

Konakçı şu ifadeleri kullandı:

“Vakıflar Genel Müdürlüğü eliyle imamların alması gereken, camilere harcanması gerekenler devlet bütçesine gittiği için bunu söylüyorum. Aslında camilerin ve din adamlarının alacağı bile var. Kimsenin vergisiyle -Elhamdülillah- maaş almıyoruz, Resulullah Aleyhisselam’ın kurduğu vakıf sistemiyle, bin yıl bin 500 yıldır gelen sistemle maaş alıyoruz. Bu göreve gelmek için okul bitiriyoruz, üniversiteler bitiriyoruz, KPSS sınavına giriyoruz bir polis, bir asker, bir devlet memuru, öğretmen gibi. O yetmiyormuş gibi bir başka bir KPSS benzer sınavına giriyoruz. O da yetmezmiş gibi tekrardan mülakata giriyoruz. O da yetmezmiş gibi börevdeyken cami değiştirirken bile mülakata giriyoruz. Bedavaya buraya gelmiyoruz. Devlet bütçesine en çok katkı sağlayan Müslümanların camilere bağışladıkları mallardır. Onlar geri alınmış olsa, o mallar Diyanet’e geri verilmiş olsa devletten maaş almamıza gerek yok. İmamlar olarak kimsenin vergisiyle değil, müminlerin kurduğu vakıf sistemiyle maaşlarımızı eksik bile alıyoruz.”

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