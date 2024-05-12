Şeriatın kestiği parmak acımaz atasözünün anlamı nedir?

Şeriatın kestiği parmak acımaz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Kanunların uygun gördüğü cezaya katlanmak gerektiğini belirtmek amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Kurallara riayet etmenin herkese eşit olacağını, kimsenin kayırılmaması gerektiğini ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır.

ŞERİATIN KESTİĞİ PARMAK ACIMAZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sana geç kaldın diye bu derse giremezsin dedilerse giremezsin, şeriatın kestiği parmak acımaz. Daha önce yaptığın devamsızlıkları yapmasaydın şimdi kimseye yalvarma zorunda kalmayacaktın. O yüzden size diyoruz ki devamsızlık sayınızı 4 yapmamaya çalışın..."