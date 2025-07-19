Serinlemek istedi! Türkiye güzeli Açalya Samyeli Danoğlu hastanelik oldu

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Serinlemek istedi! Türkiye güzeli Açalya Samyeli Danoğlu hastanelik oldu

Sıcak havalarda serinlemek isteyen tatilcilerin ve gece dışarı çıkanların yeni kabusu, içeceklerin içine atılan buz oldu. Uygun koşullarda hazırlanmayan buzlar besin zehirlenmelerine yol açıyor. Son kurban ise 2012 Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu oldu.

Sıcakların artmasıyla birlikte besin zehirlenmeleri daha sık yaşanmaya başladı. Buz kaynaklı zehirlenme vakaları ise yükseldi. Tatil bölgelerinde ve gece hayatında kullanılan hazır buzlar adeta hastalık saçıyor.

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İÇECEĞİNE ATILAN BUZ SEBEBİYLE HASTANELİK OLDU

Ailesiyle Bodrum'a tatile giden 2012 Türkiye güzeli Açalya Samyeli Danoğlu da içeceğine atılan buz sebebi ile hastanelik oldu.

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Sabah'ta yer alan habere göre, yaşadıklarını anlatan Danoğlu, "İçtiğim buzlu suyun ardından boğazımda acı hissetmeye başladım. Ardından rahatsızlık öksürük nöbetine dönüştü. Eczacı 'Bu yaz aylarında çokça yaşanan bir durum. Şikayetler arttı' dedi. Ardından mide bulantısından kıvranınca hastaneye koştum" ifadelerini kullandı.

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Buzdan kaynaklı zehirlenmeler genellikle mide bulantısı, karın ağrısı, kusma, ishal, halsizlik ve ateş gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Bazı durumlarda semptomlar daha hafif seyrederken, bağışıklık sistemi zayıf bireylerde veya çocuklarda ciddi tablolara neden olabiliyor.

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