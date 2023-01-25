Sermaye Piyasası Kurulu 57 Personel İstihdam Ediyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sermaye Piyasası Kurulu’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 18 Memur, 10 Koruma ve Güvenlik Memuru, 6 Şoför, Teknik Hizmetler sınıfında bulunan 1 Tekniker, 5 Teknisyen ile Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan 2 Aşçı ve 15 Hizmetli kadrosuna başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.

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