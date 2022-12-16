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SPK iki şirketin halka arzını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu SPK Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret'in pay başına 17,50 liradan, EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın pay başına 14,23 liradan halka arzına onay verdi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 09:01
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Sermaye Piyasası Kurulu iki şirketin halka arzını onayladı

SPK iki şirketin halka arzını onayladı
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SPK haftalık bülteni yayanlandı. Kurul Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaretin pay başına 17,50 liradan, EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının pay başına 14,23 liradan halka arzını onayladı.

Meksa Yatırım Menkul Değerlerin 200 milyon lira, VDF Filo Kiralamanın 500 milyon lira, Global Yatırım Holdingin 500 milyon lira, Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaretin 3 milyar lira, Tam Finans Faktoringin 197 milyon 900 bin lira, Emir Varlık Yönetimin 250 milyon lira, Detay Gıda Sanayi ve Ticaretin 750 milyon lira, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının 1 milyar lira, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının 2 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Nurol Varlık Kiralamanın 35 milyon lira, Emlak Varlık Kiralamanın 1 milyar lira, Katılım Varlık Kiralamanın 2,5 milyar lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası başvurusu SPK tarafından onaylandı.

Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 15 internet sitelerine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar veren SPK, National Investor Services Derecelendirme'nin "Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ile Yetkili Kuruluşlar Listesi"nden kuruluş koşullarını kaybetmesi nedeniyle çıkarılmasını kararlaştırdı.

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