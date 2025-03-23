Sertab Erener: Seçimle gelen seçimle gider!

Kaynak: Haber Merkezi
Sertab Erener: Seçimle gelen seçimle gider!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim için vatandaşlar sandık başına akın akın giderken ünlü isimler de oy vermeye sandık başına gitti. Ünlü şarkıcı Sertab Erener sandığın başında poz verdiği paylaşımına "Seçimle gelen seçimle gider" notunu düştü.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ve tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçim kapsamında, 81 il ve 973 ilçede 5 bin 960'ı üye ve 5 bin 960'ı dayanışma sandığı olmak üzere toplam 11 bin 920 sandık kuruldu. CHP üyesi olmayan vatandaşlar için ise dayanışma sandığı kuruldu.

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HALK SANDIK BAŞINA GİTTİ

Türkiye'nin her yerinde oy kullanmaya giden vatandaşlar uzun kuyruk oluştururken, ünlü şarkıcı Sertab Erener de yer aldı. "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyen ve oyunu kullanmak için sandık başına giden Erener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Seçimle gelen seçimle gider" ifadesini kullandı.

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