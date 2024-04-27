Sertab Erener'in estetikli hali ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Sertab Erener'in estetikli hali ortaya çıktı
Uzun bir süre ekranlardan ayrı kalan tanınmış şarkıcı Sertab Erener, eski bir şarkısına yeni bir klip çekerek hayranlarıyla paylaştı. Erener'in estetik operasyonlar sonucu geçirdiği değişim, dikkatleri üzerine çekti.

Sertab Erener, bir süre önce ekranlara ara vermişti. Ancak şimdi, yıllar önce hit olmuş "Mecbursun" adlı şarkısını yeniden seslendirerek müzikseverlerin beğenisine sundu. 60 yaşına yaklaşan Erener, bu şarkı için özel olarak bir klip de çekti.

Klip yayınlandığında, izleyicilerin en çok dikkatini çeken şey, Erener'in estetik operasyonlarla geçirdiği gözle görülür değişim oldu. Bu değişim, sosyal medyada hızla konuşulmaya başlandı.

Bazı kullanıcılar ünlü şarkıcının yeni görünümünü eleştirirken, bazıları ise beğeniyle karşıladı.

Erener'in yeni görünümü, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından başka bir ünlü isim olan Seda Sayan'a benzetildi.

"Seda Sayan olmuş", "Ne Sertab kalmış ne de Erener", "Sertab Seda Erener Sayan" gibi yorumlarla sosyal medyada gündem olan şarkıcının yeni haline dair farklı tepkiler ortaya çıktı.

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